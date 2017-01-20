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Суд признал банкротом «Арсенал Трейд»

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Арсенал Трейд» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, ООО «Арсенал Трейд» является одним из юрлиц и правопреемником холдинга «Трест СКМ», в который входят сети магазинов стройматериалов «Суперстрой» и «Стройарсенал».



С иском о банкротстве компании в ноябре 2016 года обратилось в суд ООО «Торговая компания «Атмосфера». Как установлено в ходе рассмотрения дела, ООО «Арсенал Трейд» находится в стадии ликвидации. Размер обязательств перед кредиторами, которые компания не оспаривает, составляет 2 млрд 489 млн руб., задолженность перед работниками — 3 млн руб., перед бюджетом — 1,5 млн руб.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.



Следует отметить, что в январе текущего года стало известно о планах владельца ГК Brozex, депутата Заксобрания Свердловской области Вячеслава Брозовского по покупке сети магазинов «Суперстрой».

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