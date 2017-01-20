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В IV квартале 2016 года новостройки в Свердловской области подешевели на 0,5%
20 январь 2017 (12:38)
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2017. В IV квартале 2016 года зарегистрировано снижение средних цен на рынке жилья Свердловской области по отношению к предыдущему кварталу: в новостройках — на 0,5%, на вторичном рынке — на 0,2%. Об этом сообщает Свердловскстат.
В настоящее время средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках Среднего Урала составляет 57 тыс. 225 руб., на вторичном рынке — 57 тыс. 055 руб.
В настоящее время средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках Среднего Урала составляет 57 тыс. 225 руб., на вторичном рынке — 57 тыс. 055 руб.
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