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В IV квартале 2016 года новостройки в Свердловской области подешевели на 0,5%

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2017. В IV квартале 2016 года зарегистрировано снижение средних цен на рынке жилья Свердловской области по отношению к предыдущему кварталу: в новостройках — на 0,5%, на вторичном рынке — на 0,2%. Об этом сообщает Свердловскстат.



В настоящее время средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках Среднего Урала составляет 57 тыс. 225 руб., на вторичном рынке — 57 тыс. 055 руб.

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