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В 2016 году из Свердловской области мигрировало более 500 компаний
20 январь 2017 (09:50)
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2017. В 2016 году из Свердловской области мигрировало 567 компаний, из них 21 имела заключенные государственные контракты. Об этом говорится в исследовании портала Kartoteka.ru
По числу миграции юридических лиц Средний Урал занял седьмое место в России. На первых трех строчках рейтинга расположились Москва (6 тыс. 159 компаний), Московская область (1 тыс. 050) и Санкт-Петербург (833).
По числу миграции юридических лиц Средний Урал занял седьмое место в России. На первых трех строчках рейтинга расположились Москва (6 тыс. 159 компаний), Московская область (1 тыс. 050) и Санкт-Петербург (833).
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