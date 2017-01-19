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На СУГРЭС вывели из работы турбогенераторы мощностью 78 МВт

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2017. Среднеуральская ГРЭС ПАО «Энел Россия» вывела из работы турбогенераторы № 1, 2, 5 (суммарной мощностью 78 МВт), а также котлоагрегаты № 2, 6. Среди выведенного оборудования есть турбина, демонтированная из Рейхстага в 1947 году и доставленная на Урал по договору репарации.



Как сообщает пресс-служба «Энел Россия» в УрФО, вывод данного оборудования выполнен в рамках завершившегося в 2016 году проекта модернизации теплофикационного комплекса, который предполагал исключение устаревших агрегатов из процесса производства тепловой энергии для Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска.



Таким образом, в настоящее время установленная электрическая мощность СУГРЭС составляет 1 тыс. 578,5 МВт, тепловая мощность осталась прежней — 1 тыс. 327 Гкал.



За последние 20 лет турбогенераторы № 1, 2, 5 выработали свыше 4 млрд кВтч электроэнергии. В последнее время данное оборудование находилось в основном в резерве. При этом турбоагрегат № 1 введен в работу в 1936 году, № 2 — в 1937.



«Турбина № 5 была доставлена на СУГРЭС после Великой Отечественной войны по договору репарации, поскольку по параметрам работы котлов она совпадала с теми, которые установлены на станции. Ее демонтировали из Рейхстага в 1947 году, а в 1949 — установили на СУГРЭС. Это единственная турбина с уникальной конструкцией: относительно других турбин она вращается в обратную сторону», — сказано в сообщении.

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