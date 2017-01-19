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ЦБ: Чистый спрос населения на наличную валюту в ноябре снизился на 43%

УрБК, Москва, 19.01.2017. В ноябре 2016 года чистый спрос населения РФ на наличную иностранную валюту сократился по сравнению с предыдущим месяцем на 43% и составил 1,6 млрд долл. США. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на данные Центробанка РФ.



Уточняется, что чистый спрос на доллары США уменьшился на 47%, а на евро — на 33%.



«В ноябре 2016 года так же, как и в этом месяце в предыдущие два года, на внутреннем рынке наличной иностранной валюты наблюдалось снижение активности населения», — говорится в обзоре регулятора.



Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной валюты) сократился за месяц на 22%, до 5,2 млрд долл. США. Его объем был меньше, чем в ноябре 2014 и 2015 годов, на 49% и 5% соответственно.



Спрос населения на долл. США в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 23%, на евро — на 19%, составив 3,6 млрд и 1,5 млрд долл. США соответственно.



Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) за отчетный месяц сократилось по сравнению с октябрем на 6% и составило 3,6 млрд долл. США. Объем совокупного предложения уменьшился на 47% по сравнению с ноябрем 2014 года и на 14% к ноябрю 2015-го.



Совокупное предложение населением долл. США снизилось на 4%, европейской валюты — на 9%, составив 2,5 млрд и 1 млрд долл. США соответственно.



«В ноябре 2016 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 3,6 млрд долл. США, что на 11% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США сократился на 8%, европейской валюты — на 26%. Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в ноябре 2016 года по сравнению с октябрем снизился на 7% и составил 500 млн долларов США», — отмечается в обзоре.

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