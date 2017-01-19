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В 2017 году правительство Свердловской области возьмет взаймы 10 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2017. В 2017 году правительство Свердловской области планирует занять на внешнем рынке 10 млрд руб. Об этом заявила министр финансов региона Галина Кулаченко во время заседания областного кабмина.



Напомним, на 1 ноября 2016 года госдолг Свердловской области составлял 60,55 млрд руб.

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