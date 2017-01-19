На публичных слушаниях в Екатеринбурге одобрили проект строительства жилого комплекса на Уктусе

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УрБК, Екатеринбург, 19.01.2017. На публичных слушаниях в Екатеринбурге одобрил проект крупного жилого комплекса на Уктусе. Вдоль набережной Нижнеисетского пруда планируется построить порядка 170 тыс. кв. м. жилья.На участке площадью 10 га в квадрате улиц Щербакова — Крестьянская — Нижнеисетский пруд — переулок Дунитовой планируется построить пять домов переменной этажности — от 12 до 32 этажей. Во второй очереди запроектировано возведение детского сада на 350 мест и школы на 1 тыс. 100 учащихся.В квартале будут подземные и наземные паркинги, рассчитанные на 2 тыс. 125 машиномест. На первых этажах разместятся объекты коммерческой инфраструктуры. Предусмотрено благоустройство набережной, организация велосипедных дорожек шириной 3 м. и велосипедных парковок.Предполагаемая численность населения жилого комплекса — 5 тыс. 667 человек. Реализовать проект планируется к 2025 году.