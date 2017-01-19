Новости дня

ФАС раскритиковала проект перевода расчетов бюджетников на карты «Мир»

УрБК, Москва, 19.01.2017. Обязанность российских банков перевести все выплаты бюджетникам на карты национальной платежной системы «Мир» может привести к ограничению конкуренции на рынке платежных систем и ущемлению прав граждан. Об этом в интервью РИА «Новости» заявила заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС России Лилия Беляева.



22 декабря в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий, в частности, перевод российскими банками всех расчетов бюджетников до 1 января 2018 года на карту национальной платежной системы «Мир».



«ФАС России рассматривала проект указанного федерального закона и направляла в Банк России свое заключение о том, что его принятие может привести к ограничению конкуренции на рынке платежных систем и ущемлению прав граждан, в том числе в связи с установлением необходимости получения ими разного рода бюджетных выплат только на счета, операции по которым осуществляются с использованием платежных карт «Мир», — сказала Л. Беляева.



«Мир» — российская национальная платежная система, ее оператором является Национальная система платежных карт (НСПК), которая была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с международными платежными системами Visa и MasterCard. К началу ноября 2016 года карт «Мир» было выпущено около 1,5 млн штук.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: