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На публичных слушаниях в Екатеринбурге утвердили проект строительства автовокзала на Ботанике

19 январь 2017 (13:35)

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2017. На публичных слушаниях в Екатеринбурге одобрили проект строительства нового автовокзала в Ботаническом микрорайоне, который будет реализовывать «Общество Малышева 73».

Торгово-транспортный пересадочный узел (ТТПУ) построят в границах улиц Крестинского — Академика Шварца — Белинского на территории 19,9 га. Строительство объекта планируется начать уже в следующем году. Концепция проекта была утверждена на архитектурно-градостроительном совете при администрации Екатеринбурга еще прошлым летом.

Изображение предоставило«Общество Малышева 73»

Как отмечают авторы проекта, здание будущего ТТПУ будет трехэтажным. На первом уровне будут находиться зоны разгрузки для торговых помещений, объекты инженерной инфраструктуры, а также автобусные платформы. На втором этаже разместятся залы ожидания, кассы, магазины и объекты сферы услуг. Площадь территории автовокзала составит около 2 га. Третий этаж отдадут под торговлю. Остановки общественного транспорта на прилегающей к автовокзалу территории будут сохранены.

Изображение предоставило«Общество Малышева 73»

Отметим, что ТТПУ начнут строить на расстоянии не менее 50 метров от существующей жилой застройки, которая будет сохранена. Жилые объекты, признанные ветхими, снесут. Квартиры у людей, которые в них проживают, уже выкуплены.

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