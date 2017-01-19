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На публичных слушаниях в Екатеринбурге утвердили проект строительства автовокзала на Ботанике
19 январь 2017 (13:35)
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2017. На публичных слушаниях в Екатеринбурге одобрили проект строительства нового автовокзала в Ботаническом микрорайоне, который будет реализовывать «Общество Малышева 73».
Торгово-транспортный пересадочный узел (ТТПУ) построят в границах улиц Крестинского — Академика Шварца — Белинского на территории 19,9 га. Строительство объекта планируется начать уже в следующем году. Концепция проекта была утверждена на архитектурно-градостроительном совете при администрации Екатеринбурга еще прошлым летом.
Как отмечают авторы проекта, здание будущего ТТПУ будет трехэтажным. На первом уровне будут находиться зоны разгрузки для торговых помещений, объекты инженерной инфраструктуры, а также автобусные платформы. На втором этаже разместятся залы ожидания, кассы, магазины и объекты сферы услуг. Площадь территории автовокзала составит около 2 га. Третий этаж отдадут под торговлю. Остановки общественного транспорта на прилегающей к автовокзалу территории будут сохранены.
Отметим, что ТТПУ начнут строить на расстоянии не менее 50 метров от существующей жилой застройки, которая будет сохранена. Жилые объекты, признанные ветхими, снесут. Квартиры у людей, которые в них проживают, уже выкуплены.
Торгово-транспортный пересадочный узел (ТТПУ) построят в границах улиц Крестинского — Академика Шварца — Белинского на территории 19,9 га. Строительство объекта планируется начать уже в следующем году. Концепция проекта была утверждена на архитектурно-градостроительном совете при администрации Екатеринбурга еще прошлым летом.
Как отмечают авторы проекта, здание будущего ТТПУ будет трехэтажным. На первом уровне будут находиться зоны разгрузки для торговых помещений, объекты инженерной инфраструктуры, а также автобусные платформы. На втором этаже разместятся залы ожидания, кассы, магазины и объекты сферы услуг. Площадь территории автовокзала составит около 2 га. Третий этаж отдадут под торговлю. Остановки общественного транспорта на прилегающей к автовокзалу территории будут сохранены.
Отметим, что ТТПУ начнут строить на расстоянии не менее 50 метров от существующей жилой застройки, которая будет сохранена. Жилые объекты, признанные ветхими, снесут. Квартиры у людей, которые в них проживают, уже выкуплены.
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