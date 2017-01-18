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В Екатеринбурге выставлено на торги имущество алкогольного трейдера «СЭКОМ» стоимостью 129 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2017. На торги в виде открытого аукциона выставлено имущество ЗАО «СЭКОМ», расположенное в екатеринбургском поселке Изоплит.



Как сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, все имущество находится в залоге АО «Кредит Европа Банк».



Единым лотом выставлены отдельно стоящее здание с пристроем общей площадью 2 тыс. 989,9 кв. м., бытовой корпус с холодными пристроями общей площадью 168,6 кв. м., склад площадью 1 тыс. 592,3 кв. м., гараж-котельная площадью 271 кв. м., отдельно стоящее строение площадью 92,8 кв. м., земельный участок площадью 16 тыс. 454 кв. м., а также оборудование.



Начальная цена — 129 млн 900 тыс. 3 руб.



Заявки принимаются с 21 января по 28 февраля 2017 года. Аукцион состоится 2 марта 2017 года.



ЗАО «СЭКОМ» было крупным алкогольным трейдером Уральского региона. Компания признана банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области от 22 декабря 2015 года.

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