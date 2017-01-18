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В Екатеринбурге выставлено на торги имущество алкогольного трейдера «СЭКОМ» стоимостью 129 млн рублей
18 январь 2017 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2017. На торги в виде открытого аукциона выставлено имущество ЗАО «СЭКОМ», расположенное в екатеринбургском поселке Изоплит.
Как сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, все имущество находится в залоге АО «Кредит Европа Банк».
Единым лотом выставлены отдельно стоящее здание с пристроем общей площадью 2 тыс. 989,9 кв. м., бытовой корпус с холодными пристроями общей площадью 168,6 кв. м., склад площадью 1 тыс. 592,3 кв. м., гараж-котельная площадью 271 кв. м., отдельно стоящее строение площадью 92,8 кв. м., земельный участок площадью 16 тыс. 454 кв. м., а также оборудование.
Начальная цена — 129 млн 900 тыс. 3 руб.
Заявки принимаются с 21 января по 28 февраля 2017 года. Аукцион состоится 2 марта 2017 года.
ЗАО «СЭКОМ» было крупным алкогольным трейдером Уральского региона. Компания признана банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области от 22 декабря 2015 года.
Как сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, все имущество находится в залоге АО «Кредит Европа Банк».
Единым лотом выставлены отдельно стоящее здание с пристроем общей площадью 2 тыс. 989,9 кв. м., бытовой корпус с холодными пристроями общей площадью 168,6 кв. м., склад площадью 1 тыс. 592,3 кв. м., гараж-котельная площадью 271 кв. м., отдельно стоящее строение площадью 92,8 кв. м., земельный участок площадью 16 тыс. 454 кв. м., а также оборудование.
Начальная цена — 129 млн 900 тыс. 3 руб.
Заявки принимаются с 21 января по 28 февраля 2017 года. Аукцион состоится 2 марта 2017 года.
ЗАО «СЭКОМ» было крупным алкогольным трейдером Уральского региона. Компания признана банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области от 22 декабря 2015 года.
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