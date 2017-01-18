ЕВРАЗ КГОК обновляет парк самосвалов

Качканарский горно-обогатительный комбинат (КГОК, входит в состав ЕВРАЗа) продолжает модернизацию производственных мощностей Северного карьера. В начале января на производстве появился новый 130-тонный самосвал. Это тридцатый автомобиль, приобретенный в рамках проекта по переводу карьера на новую схему добычи руды. Как отмечают эксперты, закупка новой техники позволит ЕВРАЗ КГОК значительно повысить эффективность транспортировки полезных ископаемых.Отметим, что тридцатый по счету БелАЗ поступил на Качканарский ГОК в декабре 2016 года. После монтажа машина прошла обкатку для подготовки к интенсивному режиму работы, а также для выявления возможных дефектов и неисправностей. До конца марта ЕВРАЗ КГОК получит еще две новые машины.«Перевод Северного карьера на комбинированную схему — одна из мер повышения эффективности предприятия. Кроме 130-тонных БелАЗов комбинат закупил колёсные грейдеры и тяжелые бульдозеры, топливозаправщик и колесный автопогрузчик, построил железнодорожные пути с контактной сетью», — говорится в сообщении ЕВРАЗа.Инвестиционный проект по переводу Северного карьера на комбинированную схему транспортировки руды стартовал еще в 2014 году: самосвалы доставляют руду с нижних горизонтов на перегрузочные пункты карьера, откуда она железнодорожными составами транспортируется на фабрику. Такая схема позволяет интенсифицировать горные работы, снизить затраты на перевозку горной массы и увеличить производительность оборудования.Также в рамках проекта по переводу карьеров на комбинированный способ доставки руды в Северном и Главном карьерах были построены новые железнодорожные пути к семи рудным складам. В общей сложности за 1,5 года было сооружено 9,2 км новых путей и девять стрелочных переводов.Вместе с тем на ЕВРАЗ КГОК продолжается реализация проекта по развитию Северного карьера, который предполагает увеличение его мощности по добыче руды до 30 млн т в год.В ноябре 2016 года в автотранспортном цехе предприятия заработал современный шиномонтажный стенд для замены шин 130-тонных БелАЗов. Это позволило сократить время замены шин (каждая из них весит 2,2 т) в три раза. Стенд оснащен специальной системой безопасности, которая блокирует работу при любом нарушении.В конце 2016 года в автотракторном цехе ЕВРАЗ КГОК отремонтировали автомойку для большегрузных автомобилей, что позволило улучшить условия труда работников и снизить потребление воды.«С 2015 года в карьере оборудовано 6 перегрузочных пунктов, протянуто более 5 км линий электропередач центральной контактной сети. Вышли на линию 130-тонные БелАЗы, уникальные для комбината колесные бульдозеры, автогрейдеры, топливозаправщик, поливооросительная машина и первый для комбината колесный погрузчик с объемом ковша 10-12 кубометров», — сообщили в ЕВРАЗе.По словам экспертов, переход на комбинированную схему доставки руды на Северном карьере позволит не только увеличить мощность, но также снизить затраты на перевозку горной массы с нижних горизонтов карьера. В перспективе это даст возможность увеличить ежегодную производительность экскаваторов.