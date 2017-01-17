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Совкомбанк продает банк «Пойдем!»

УрБК, Москва, 17.01.2017. Совкомбанк подписал соглашение о продаже 100% акций банка «Пойдем!» его менеджменту. Об этом сообщает «Банки.ру».



«Как и планировалось, мы реализуем акции банка АО КБ «Пойдем!» его менеджменту. Менеджмент банка отличается высоким профессионализмом и показывает прекрасные результаты», — прокомментировал итоги сделки первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.



22 ноября 2016 года состоялись торги посредством публичного предложения, на которые Агентством по страхованию вкладов (АСВ) были выставлены акции банка «Пойдем!». Совкомбанк стал победителем торгов, предложенная им цена за акции составила немногим более 382,072 млн руб.



Банк «Пойдем!» ранее входил в финансовую группу «Лайф», основными акционерами которой были топ-менеджеры Пробизнесбанка во главе с его председателем правления Сергеем Леонтьевым.



Напомним, на данный момент в Екатеринбурге функционирует одно отделение банка «Пойдем!».

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