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В Екатеринбурге закрывается дилерский центр Ford
17 январь 2017 (11:45)
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2017. ГК «Независимость» объявила о закрытии дилерского центра Ford в Екатеринбурге в пер. Базовый, 38. Об этом сообщает пресс-служба компании.
На месте центра начнет работать салон подержанных автомобилей, в то время как дилерский центр Mazda продолжит работу в этом же здании.
В результате закрытия в Екатеринбурге остается два салона марки Ford компаний «Независимость» и «Автомир».
«В настоящее время ГК «Независимость» реализует краткосрочный план действий, призванный улучшить финансовые показатели компании, адаптируя коммерческую политику, внедряя программы повышения эффективности деятельности дилерских центров. В рамках этого плана принято решение приостановить деятельность одного из трех автоцентров «Независимость FORD», находящегося по адресу Екатеринбург, пер. Базовый, 38», — сообщается в официальном комментарии ГК «Независимость».
Напомним, что за последнее время в Екатеринбурге прекратило работу уже пять автосалонов: компания «Оками» летом 2016 года закрыла два салона на ул. Маневровая и выставили на продажу два салона на ул. Шефская.
На месте центра начнет работать салон подержанных автомобилей, в то время как дилерский центр Mazda продолжит работу в этом же здании.
В результате закрытия в Екатеринбурге остается два салона марки Ford компаний «Независимость» и «Автомир».
«В настоящее время ГК «Независимость» реализует краткосрочный план действий, призванный улучшить финансовые показатели компании, адаптируя коммерческую политику, внедряя программы повышения эффективности деятельности дилерских центров. В рамках этого плана принято решение приостановить деятельность одного из трех автоцентров «Независимость FORD», находящегося по адресу Екатеринбург, пер. Базовый, 38», — сообщается в официальном комментарии ГК «Независимость».
Напомним, что за последнее время в Екатеринбурге прекратило работу уже пять автосалонов: компания «Оками» летом 2016 года закрыла два салона на ул. Маневровая и выставили на продажу два салона на ул. Шефская.
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