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В Академическом районе пройдет освящение воды и Крещенское купание
17 январь 2017 (09:31)
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2017. В канун великого праздника Крещения Господня в Храме Святых Божиих Строителей в Академическом состоится Божественная литургия и чин великого освящения воды. Об этом сообщает пресс-служба «РСГ-Академическое».
Во время мероприятия прихожане смогут совершить крещенское купание. Купель и теплые палатки для переодевания будут установлены рядом с храмом.
«В Крещенский сочельник и в сам праздник Крещения Господня совершается чин великого освящения воды. Верующие христиане хранят освященную воду дома в течение всего года и употребляют ее как великую святыню. Приглашаем всех на торжественные службы, а также приобщиться к великой святыне — крещенской воде, которую можно будет получить в храме после освящения 18 числа и после ночной службы 19 числа», — рассказал настоятель Храма Святых Божиих строителей отец Даниил Рябинин.
Мероприятия пройдут 18 января 2017 года в Храме Святых Божиих Строителей в Академическом. В 9.00 состоится Божественная литургия, в 17.00 — Всенощное бдение. Исповедь, в 23.30 — Божественная литургия. Чин освящения воды.
Во время мероприятия прихожане смогут совершить крещенское купание. Купель и теплые палатки для переодевания будут установлены рядом с храмом.
«В Крещенский сочельник и в сам праздник Крещения Господня совершается чин великого освящения воды. Верующие христиане хранят освященную воду дома в течение всего года и употребляют ее как великую святыню. Приглашаем всех на торжественные службы, а также приобщиться к великой святыне — крещенской воде, которую можно будет получить в храме после освящения 18 числа и после ночной службы 19 числа», — рассказал настоятель Храма Святых Божиих строителей отец Даниил Рябинин.
Мероприятия пройдут 18 января 2017 года в Храме Святых Божиих Строителей в Академическом. В 9.00 состоится Божественная литургия, в 17.00 — Всенощное бдение. Исповедь, в 23.30 — Божественная литургия. Чин освящения воды.
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