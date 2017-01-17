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«Косой дом» в Екатеринбурге продали на аукционе за 6,3 млн рублей
17 январь 2017 (10:04)
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2017. Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга подвел итоги аукциона по продаже объекта «Доходный дом купца Чувильдина» (на улице Горького, 14), известного среди горожан как «Косой дом». Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Начальная цена продажи объекта составила 6 млн 240 тыс. руб. В ходе конкурса наибольшую цену, 6 млн 310 тыс. руб., предложило ООО «Капитал», которое и стало победителем.
Согласно условиям конкурса, компания восстановит объект с учетом всех обременений и ограничений. Все этапы работ будут проходить под контролем комиссии департамента.
Начальная цена продажи объекта составила 6 млн 240 тыс. руб. В ходе конкурса наибольшую цену, 6 млн 310 тыс. руб., предложило ООО «Капитал», которое и стало победителем.
Согласно условиям конкурса, компания восстановит объект с учетом всех обременений и ограничений. Все этапы работ будут проходить под контролем комиссии департамента.
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