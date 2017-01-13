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Свердловское УФАС возбудило дело в отношении «Эльдорадо»

13 январь 2017 (12:28)

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2017. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области возбудило дело в отношении ООО «Эльдорадо» из-за распространения недостоверной рекламы в буклетах магазина. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как следует из сообщения, дело возбуждено на основании жалобы физического лица. Заявитель предоставил три экземпляра рекламных буклета, которые осенью и зимой 2016 года распространял магазин «Эльдорадо» в ТЦ «Дирижабль». В раздаточном материале изображены товары, их краткая характеристика, напечатаны цены и условия разных акций, которые сопровождались неоднократным употреблением слова «лучший».

Кроме того, в одном из буклетов потребителям предлагали ознакомиться с «преимуществами» «Эльдорадо», четыре из пяти которых совпадали с услугами магазина «М. Видео», поэтому не могут считаться таковыми.

Согласно действующему законодательству, использование сравнительной характеристики в рекламе следует сопровождать критериями, по которым проводится сравнение, иначе она будет признана недобросовестной и недостоверной.

«Рассматриваемая реклама содержит сравнительные характеристики: «Наши лучшие цены», «Качество по лучшей цене», «Гарантия лучшей цены», «Сравниваем цены. Предлагаем лучшие!». При этом использованное в рекламе словосочетания не сопровождается критериями, по которым осуществляется сравнение», — поясняют в пресс-службе УФАС.

В связи с этим антимонопольный орган возбудил дело в отношении рекламодателя ООО «Эльдорадо» по признакам нарушения части 2 и 3 статьи 5 ФЗ «О рекламе».

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