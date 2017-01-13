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Суд рассмотрит иск о банкротстве Первоуральского завода металлических конструкций

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ОАО «Первоуральский завод металлических конструкций» (ОАО «ПЗМК») несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 12 января 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Автомаш-Радиатор», сумма исковых требований пока не уточняется.



Между тем из материалов арбитража следует, с 2014 года ООО «Автомаш-Радиатор» пытается в судебном порядке взыскать с ОАО «ПЗМК» 3,7 млн руб. предоплаты по договору поставки. Производство по делу длится до сих пор.



Напомним, ОАО «ПЗМК» специализируется на производстве и строительстве быстровозводимых и сборно-разборных зданий и предлагает комплекс работ по проектированию и монтажу металлоконструкций.

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