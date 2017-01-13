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Предпраздничные расходы россиян в декабре 2016 года стали самыми низкими за последние 5 лет
13 январь 2017 (09:22)
УрБК, Москва, 13.01.2017. Траты Россиян в декабре 2016 года выросли по сравнению с декабрем 2015 года всего на 4,3%, не обогнав даже скромную, по оценкам Росстата, годовую инфляцию в 5,4%. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Ромир».
«То есть реальные («очищенные» от инфляции) расходы россиян в декабре 2016 года оказались самыми низкими за последние пять лет наблюдений. В декабрьских тратах россияне проявили трезвость и рассудительность», — сказано в сообщении.
Рост общих трат в декабре по сравнению с ноябрем 2016 года составил 17,7%. Средний чек вырос на 7,8%, но частота походов увеличилась незначительно.
В прошедшие праздники россияне решили отказаться от излишеств за праздничным столом, и доля трат на продукты в декабре в корзине общих затрат осталась на уровне ноября и составила 51%. То есть вместо деликатесов россияне потратились в большей степени на подарки.
«То есть реальные («очищенные» от инфляции) расходы россиян в декабре 2016 года оказались самыми низкими за последние пять лет наблюдений. В декабрьских тратах россияне проявили трезвость и рассудительность», — сказано в сообщении.
Рост общих трат в декабре по сравнению с ноябрем 2016 года составил 17,7%. Средний чек вырос на 7,8%, но частота походов увеличилась незначительно.
В прошедшие праздники россияне решили отказаться от излишеств за праздничным столом, и доля трат на продукты в декабре в корзине общих затрат осталась на уровне ноября и составила 51%. То есть вместо деликатесов россияне потратились в большей степени на подарки.
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