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Неналоговые доходы бюджета Екатеринбурга в декабре составили 177 млн рублей
13 январь 2017 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2017. В декабре 2016 года неналоговые доходы бюджета Екатеринбурга составили 177 млн 122 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Доходы от приватизации составили 109 млн 058 тыс. руб., от аренды — 63 млн 054 тыс. руб., от рекламы — 5 млн 529 тыс. руб.
Отметим, что неналоговыми считаются доходы, получаемые в виде платы за пользование государственными фондами или имуществом либо компенсации за оказанные услуги юридическим и физическим лицам.
Доходы от приватизации составили 109 млн 058 тыс. руб., от аренды — 63 млн 054 тыс. руб., от рекламы — 5 млн 529 тыс. руб.
Отметим, что неналоговыми считаются доходы, получаемые в виде платы за пользование государственными фондами или имуществом либо компенсации за оказанные услуги юридическим и физическим лицам.
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