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Рассмотрение вопроса о банкротстве артемовского завода «Вентпром» отложено до февраля

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2017. Свердловский арбитражный суд отложил разбирательство по иску о банкротстве ОАО «Артемовский машиностроительный завод «Вентпром» до 2 февраля 2017 года.



Как сообщает пресс-служба «Вентпрома», причиной переноса заседания стало ходатайство истца ООО «Вестстрой» о заключении мирового соглашения.



ООО «Вестрой» потребовало признать «Венпром» несостоятельным из-за долга в 1,88 млн руб. за неоплату строительства забора в 2015 году. Иск о банкротстве поступил в Арбитражный суд Свердловской области в конце октября 2016 года.



В то время 17-й Арбитражный апелляционный суд удовлетворил требования ООО «Гросс» о взыскании с компании более 1,4 млрд руб. Из-за этого компании пришлось объявить о сокращении свыше 500 работников и о возможном прекращении деятельности. Вместе с тем решение в настоящий момент оспаривается в кассационной инстанции.



В пресс-службе «Вентпрома» отмечают высокую вероятность урегулирования спора с ООО «Вестстрой» мировым соглашением.



«Вместе с тем заключить и исполнить мировое соглашение с истцом до окончательного разрешения спора в кассационной инстанции 23 января не представляется возможным, поскольку в настоящее время счета АО «Вентпром» находятся под арестом по требованию ООО «Гросс», — подчеркивают в компании.



ОАО «АМЗ «Вентпром» — единственный в России разработчик и производитель осевых вентиляторов большой размерности и мощности. Продукция завода не имеет отечественной альтернативы, в том числе это вентиляторы для шахт и метрополитена. У завода есть представительства в Германии, Великобритании, Чехии, Иране, Индии. Среднегодовая выручка «Вентпрома» составляет 1,5-2 млрд руб.

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