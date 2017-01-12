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В Италии не исключили восстановление формата G8

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано заявил о возможности восстановления G8 с участием России. Об этом сообщает ANSA.



«Нужно рассматривать возможность возвращения России в G8, но не знаю, возможно ли оно к маю», — заявил глава МИД Италии.



В тоже время, Альфано уточнил, что сейчас говорить о восстановлении России в группе преждевременно, так как необходимо оценить ход выполнения минских соглашений.



C 1 января 2017 года председательство в G7 перешло к Италии.

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