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Прокуроры РФ в 2016 году вернули предпринимателям долги на сумму в 40 млрд рублей
12 январь 2017 (16:03)
УрБК, Москва, 12.01.2017. Прокуроры РФ в 2016 году добились возврата предпринимателям 40 млрд руб. долга по выполненным ими государственным и муниципальным контрактам. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, передает «Прайм».
«По нашим актам погашены долги по заработной плате на сумму 20 млрд руб.», — сказал Ю. Чайка в поздравительной речи на праздновании 295-летия со дня образования прокуратуры.
«По нашим актам погашены долги по заработной плате на сумму 20 млрд руб.», — сказал Ю. Чайка в поздравительной речи на праздновании 295-летия со дня образования прокуратуры.
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