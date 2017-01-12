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Начальника управления образования Каменска-Уральского будут судить за махинации при оформлении пенсии

12 январь 2017 (13:23)

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2017. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника управления образования Каменска-Уральского Ирины Малашенко. Она обвиняется по части 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

По версии следствия, И. Малашенко, понимая, что должность начальника управления образования не позволяет ей получить педагогический стаж, необходимый для досрочного назначения трудовой пенсии по старости, в 2012 и 2013 годах фиктивно трудоустроилась в две школы города по совместительству на должность учителя.

«Фактически педагогическую деятельность И. Малашенко не осуществляла в связи с занятостью по основному месту работы. Получив таким незаконным образом необходимый стаж педагогической деятельности, женщина обратилась с заявлением в управление Пенсионного фонда в Каменске-Уральском и Каменском районе о досрочном назначении страховой пенсии по старости», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В период с мая 2015 года по декабрь 2016 года И. Малашенко незаконно получена пенсия на общую сумму свыше 288 тыс. руб. Похищенные денежные средства использованы ею в личных целях.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красногорский районный суд Каменска-Уральского. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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