Дайджест
В Подмосковье обнаружили похищенного ребенка
12 январь 2017 (12:44)
В Подмосковье нашли ребенка, который был похищен 17 июня 2014 года из палаты детского отделения Дедовской городской больницы. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета России (СКР).
Подозреваемая — 40-летняя жительница Красногорского района — задержана. «С женщиной работают следователи, решается вопрос об избрании меры пресечения, устанавливаются мотивы преступления, назначен комплекс судебных экспертиз», — отмечается в сообщении.
Мальчик, предположительно, Матвей Иванов, направлен на медицинское обследование. Как уточнила телеканалу «360» уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, ему помогут найти новую семью. «Мы будем контролировать эту ситуацию. Следственные органы проведут ДНК-экспертизу, чтобы установить личность ребенка», — отметила она.
Подозреваемая — 40-летняя жительница Красногорского района — задержана. «С женщиной работают следователи, решается вопрос об избрании меры пресечения, устанавливаются мотивы преступления, назначен комплекс судебных экспертиз», — отмечается в сообщении.
Мальчик, предположительно, Матвей Иванов, направлен на медицинское обследование. Как уточнила телеканалу «360» уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, ему помогут найти новую семью. «Мы будем контролировать эту ситуацию. Следственные органы проведут ДНК-экспертизу, чтобы установить личность ребенка», — отметила она.
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