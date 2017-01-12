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Два изделия НПК «Уралвагонзавод» вошли в топ-5 рейтинга лучшей военной техники в мире

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2017. Два изделия НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ) — танк Т-90 и ТОС-1 «Буратино» — вошли в пятерку рейтинга лучшей военной техники в мире в 2016 году по версии портала China Military. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.



«Перечень открывает основной боевой танк производства головного предприятия корпорации УВЗ Т-90. По мнению ресурса, в сирийской правительственной армии он выступил «в главной роли». Зарубежные эксперты отмечают, что российский танк помог переломить ситуацию в борьбе с исламистскими группировками и удивил своей живучестью», — говорится в сообщении.



Еще одно изделие, которое упоминается в китайском списке, создано на «Омсктрансмаше» (входит в состав корпорации УВЗ) — ТОС-1 «Буратино».



«Кроме Сирии, оружие российского производства распространилось и в Ираке. Наиболее известной стала именно эта «пылающая» огнеметная система — идеальное оружие, чтобы уничтожить все живое на клочке земли площадью 300 кв. м. Эксперты охарактеризовали эту установку словами: «простая и грубая». Опыт освобождения Мосула показал, что она оказалась одним из самых эффективных видов оружия в борьбе с террористами», — сообщили в УВЗ.

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