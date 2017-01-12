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Минфин РФ предлагает повысить минимальную цену водки на 15%
12 январь 2017 (11:09)
УрБК, Москва, 12.01.2017. Минфин РФ предлагает повысить минимальную розничную цену водки (МРЦ) на 15% — с текущих 190 руб. до 219 руб. за 0,5 литра. Планируемый срок вступления в силу — июнь 2017 года, передает РИА «Новости».
Необходимость такой меры объясняется ростом ставок акциза, а также повышением других составляющих цены: тарифов на электроэнергию, стоимости федеральных специальных марок, затрат на производство, налогов.
Минимальная розничная цена на водку является инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. В августе 2016 года Минфин предложил повысить минимальную цену водки до 197 руб. за 0,5 литра, однако это предложение принято не было, и цена осталась прежней.
Необходимость такой меры объясняется ростом ставок акциза, а также повышением других составляющих цены: тарифов на электроэнергию, стоимости федеральных специальных марок, затрат на производство, налогов.
Минимальная розничная цена на водку является инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. В августе 2016 года Минфин предложил повысить минимальную цену водки до 197 руб. за 0,5 литра, однако это предложение принято не было, и цена осталась прежней.
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