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В Нижнем Тагиле экс-директор управляющей компании осужден за присвоение 13,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2016. В Нижнем Тагиле вынесен приговор бывшему директору управляющей компании ООО «Жилищно-коммунальное управление» Сергею Колмакову, который обвинялся в присвоении средств, поступивших от граждан в счет платы за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«Судом установлено, что в период с января по декабрь 2013 года Колмаков, являясь директором управляющей компании, похитил путем присвоения денежные средства, собранные с населения за коммунальные услуги, а также на проведение текущего и капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, переводя их на счета контролируемых им юридических лиц», — говорится в сообщении.



В результате Колмаков причинил управляющей компании и ресурсоснабжающей организации материальный ущерб на сумму свыше 13,2 млн руб. В последующем похищенные денежные средства им обналичивались различными способами.



Чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности, Колмаков обратился в правоохранительные органы и, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, сделал письменное заявление о несоответствующем действительности факте мошенничества со стороны контролируемого им общества.



Суд приговорил Сергея Колмакова к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права занимать руководящие должности и заниматься предпринимательской деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства сроком на 3 года, а также со штрафом в размере 100 тыс. руб.

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