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Прокуратура выявила нарушения при проведении капремонта домов в Камышлове

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2017. Камышловская межрайонная прокуратура с привлечением специалистов департамента государственного жилищного и строительного надзора провела проверку и выявила нарушения при проведении капитального ремонта в шести многоквартирных домах Камышлова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Прокурорская проверка показала, что в домах по улицам Ленина, Карла Маркса, Механизаторов, Пролетарская, Красных Орлов капитальный ремонт проводится в соответствии с договором, заключенным в апреле 2016 года между Региональным фондом содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области и ООО «Холдинг «Урал-Строй».



«При этом качество проведенных работ не в полной мере соответствует предъявляемым требованиям, существенно нарушены сроки исполнения обязательств. На момент проверки 20 декабря 2016 года капитальный ремонт ни в одном из домов не завершен. Между тем работы по капитальному ремонту нужно было завершить и сдать не позднее следующих сроков: внутридомовые инженерные системы теплоснабжения — до 15 августа 2016 года; фасады, подвальные помещения — до 1 сентября 2016 года, прочие работы — до 1 сентября 2016 года», — сказано в сообщении.



В прокуратуре считают, что неисполнение ООО «Холдинг «Урал-Строй» обязательства по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах является недопустимым, поскольку может привести к ненадлежащему техническому состоянию данных домов, отсутствию возможности у управляющей организации обеспечивать на должном уровне содержание общего имущества многоквартирных домов.



С целью защиты жилищных прав граждан в адрес исполняющего обязанности генерального директора Регионального фонда содействия капремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области и генерального директора ООО «Холдинг «Урал-Строй» прокуратура внесла представления с требованием устранения нарушений закона.

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