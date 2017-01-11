Новости дня

В УФССП России по Свердловской области вводят новый отдел для надзора за коллекторской деятельностью

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2017. УФССП России по Свердловской области вводит в свою структуру новый отдел, который будет заниматься надзором за коллекторской деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



С января 2017 года осуществлять коллекторскую деятельность теперь могут лишь компании, включенные в госреестр, который будет вести Федеральная служба судебных приставов. Теперь различным финансовым организациям запрещается взыскивать задолженности — этим могут заниматься только профессиональные взыскатели, внесенные в указанный реестр.



«Так, при взыскании долгов коллекторам запрещается причинять вред должнику, применять силу, угрожать и оказывать психологическое давление, портить имущество. Кроме того, им нельзя раскрывать сведения о должнике третьим лицам. Коллектор обязан в начале разговора называть фамилию и должность. Запрещается скрывать информацию о номере телефона или адресе электронной почты, с которых осуществляются звонки или направляются сообщения», — напоминает пресс-служба.



Нарушившие закон будут привлечены к ответственности: согласно закону, пошлина за организацию коллекторской деятельности вырастает в 10 раз — до 100 тыс. руб. Штраф за нарушение регламента взаимодействия с должником увеличен также в 10 раз — до 2 млн руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: