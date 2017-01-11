Новости дня

SRG: В 2016 году вторичное жилье в Екатеринбурге подешевело на 6,9%

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2017. По итогам 2016 года стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга снизилась на 6,9%, до 66 тыс. 658 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического центра SRG.



Среди российских городов-миллионников Екатеринбург по-прежнему занимает третье место по дороговизне жилья, уступая Москве (более 171 тыс. руб. за кв. м.) и Санкт-Петербургу (более 100 тыс. руб.).



Отметим, что, по данным Уральской палаты недвижимости, в 2016 году стоимость вторичного жилья в Екатеринбурге снизилась на 3,7%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: