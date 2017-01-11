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Для оставшихся без света жителей Красноуральска строят резервную ЛЭП

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2017. Филиал «Свердловэнерго» совместно с администрацией Красноуральска продолжает восстанавливать электроснабжение жителей поселка Пригородный, прерванное сегодня ночью из-за повреждения на энергообъектах Красноуральского химзавода. Об этом сообщает пресс-служба МРСК Урала.



«Специалисты энергокомпании приступили к монтажу резервной линии электропередачи длиной 5,5 км. Иного технического решения нет, так как на электросетевых объектах предприятия, находящегося в стадии банкротства, серьезные повреждения. Ресурсов ликвидировать их у конкурсного управляющего на сегодня нет», — сказано в сообщении.



Пресс-служба подчеркивает, что филиал ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» не является эксплуатирующей организацией ни линии электропередачи, на которой произошло повреждение, ни центра питания Красноуральского химзавода, вышедшего из строя сегодня ночью. Технологическое нарушение на линии вывело из строя оборудование потребительской подстанции 35 кВ «Химзавод».



«Ночью на место прибыли энергетики филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго», которые приступили к восстановлению электроснабжения жителей. К полуночи специалисты электросетевой компании доставили три дизель-генератора, от которых запитали социальные объекты — котельную, насосно-фильтровальную станцию и систему канализования, а также часть бытовой нагрузки», — отмечают в пресс-службе.



В настоящий момент без электроснабжения остается порядка 700 человек. На месте находится 11 аварийно-восстановительных бригад ОАО «МРСК Урала» — 50 человек, более 10 единиц спецтехники.



Напомним, что с 22.15 10 января 2017 года в районе Пригородный Красноуральска в связи с аварией была прекращена подача электроэнергии в 120 многоквартирных домах и нескольких социальных объектах. Без электричества осталось более 4 тыс. человек.



Прокуратура по данному факту проводит проверку.

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