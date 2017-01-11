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В Асбесте изъяли из оборота 158 литров спиртосодержащей жидкости
11 январь 2017 (13:42)
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2017. В Асбесте полицейские вместе с сотрудниками Роспотребнадзора с начала 2017 года изъяли из оборота 158 литров спиртосодержащей жидкости. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
Рейдовые группы, в которые вошли участковые уполномоченные и сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции, обследовали 46 объектов торговли — 28 киосков и 16 магазинов и торговых центров.
«Проявили активную гражданскую позицию жители Асбеста и близлежащих поселков. Они сообщали в дежурную часть полиции о фактах незаконной реализации спиртосодержащей жидкости. По всем сообщениям проведены проверки, и они нашли свое подтверждение», — сказано в сообщении.
Участниками рейдовых бригад также выявлены два торговца алкогольной продукцией, которые реализовали ее в ночное время, один — из жилого дома, второй развозил спиртное на личном автомобиле.
По всем выявленным фактам проводится проверка, изъятая продукция направлена на исследование на наличие содержания в ней опасных веществ.
Рейдовые группы, в которые вошли участковые уполномоченные и сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции, обследовали 46 объектов торговли — 28 киосков и 16 магазинов и торговых центров.
«Проявили активную гражданскую позицию жители Асбеста и близлежащих поселков. Они сообщали в дежурную часть полиции о фактах незаконной реализации спиртосодержащей жидкости. По всем сообщениям проведены проверки, и они нашли свое подтверждение», — сказано в сообщении.
Участниками рейдовых бригад также выявлены два торговца алкогольной продукцией, которые реализовали ее в ночное время, один — из жилого дома, второй развозил спиртное на личном автомобиле.
По всем выявленным фактам проводится проверка, изъятая продукция направлена на исследование на наличие содержания в ней опасных веществ.
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