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В Красноуральске более 4 тыс. человек остались без света

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2017. В Красноуральске более 4 тыс. человек со вчерашнего вечера остаются без света. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что 10 января 2017 года в районе Пригородный с 22.15 в связи с аварийной ситуацией на объектах электросетевого хозяйства была прекращена подача электроэнергии в 120 многоквартирных домах и нескольких социальных объектах, расположенных в районе Пригородный. В связи с аварийной ситуацией также приостанавливалась подача холодной воды населению, в настоящее время водоснабжение восстановлено. Подача отопления не прекращалась в связи с переключением на резервный источник снабжения.



В целях защиты прав граждан 11 января 2017 года в адрес главы Красноуральска Дмитрия Кузьминых и руководителя отделения эксплуатирующей организации ОАО «МРСК Урала» Нижнетагильские электрические сети Андрея Полякова прокуратура города внесла представления с требованиями об устранении нарушений федерального законодательства в жилищно-коммунальной сфере.



Проверочные мероприятия продолжаются, будут установлены лица, виновные в аварийной ситуации на объектах электросетевого хозяйства города, после чего при наличии оснований будут приняты иные меры прокурорского реагирования.

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