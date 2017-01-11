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Свердловская РЭК рассмотрит вопрос о повышении стоимости проезда в Екатеринбурге 13 января

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2017. В пятницу 13 января в Екатеринбурге пройдет первое в новом году заседание правления Региональной энергетической комиссии Свердловской области. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.



Единственный вопрос, указанный в повестке, — утверждение предельного тарифа стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга, включая метрополитен.



Ранее планировалось, что РЭК пересмотрит стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга 26 декабря, но затем заседание перенесли на 28 декабря, а потом — на неопределенный срок.



В настоящий момент стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга составляет 26 руб. МОАП и ЕТТУ сообщали о необходимости установить тариф в 32 руб., Екатеринбургский метрополитен — в 35 руб. По словам главы городской администрации Александра Якоба, в итоговой заявке в РЭК указана сумма 29 руб. за разовую поездку.

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