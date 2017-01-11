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Свердловские следователи проводят проверку по заявлению о взятке в РЭК
11 январь 2017 (09:51)
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2017. В Екатеринбурге начата проверка по поступившему в Следственный отдел по Ленинскому району города заявлению о взятке в Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области. Информацию УрБК подтвердил старший помощник руководителя Следственного управления СК России по региону Александр Шульга.
При этом он опроверг проведение обысков в офисах РЭК и других фигурантов дела. По некоторым данным, в заявлении указана сумма взятки в 50 млн руб., которую председатель РЭК Владимир Гришаев якобы получил от бывшего директора ООО «УралКотел» Леонида Бычкова за установку высоких тарифов на тепло в Верхотурье.
При этом он опроверг проведение обысков в офисах РЭК и других фигурантов дела. По некоторым данным, в заявлении указана сумма взятки в 50 млн руб., которую председатель РЭК Владимир Гришаев якобы получил от бывшего директора ООО «УралКотел» Леонида Бычкова за установку высоких тарифов на тепло в Верхотурье.
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