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Березовский завод строительных конструкций может быть признан банкротом
11 январь 2017 (09:30)
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ЗАО «Березовский завод строительных конструкций» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 9 января 2017 года. Заявителем по делу выступает межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области, сумма исковых требований пока не уточняется.
Следует отметить, что в декабре 2016 года с требованием банкротства ЗАО «Березовский завод строительных конструкций» в суд обращалось ООО ТК «Логистические решения». Однако впоследствии организация отозвала иск.
Напомним, Березовский завод строительных конструкций с 1944 года занимается выпуском железобетонных изделий. Спецификой предприятия является изготовление продукции для электроэнергетического строительства. Также завод производит изделия для нефтегазового комплекса, дорожного, гражданского и промышленного строительства.
Соответствующий документ поступил в суд 9 января 2017 года. Заявителем по делу выступает межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области, сумма исковых требований пока не уточняется.
Следует отметить, что в декабре 2016 года с требованием банкротства ЗАО «Березовский завод строительных конструкций» в суд обращалось ООО ТК «Логистические решения». Однако впоследствии организация отозвала иск.
Напомним, Березовский завод строительных конструкций с 1944 года занимается выпуском железобетонных изделий. Спецификой предприятия является изготовление продукции для электроэнергетического строительства. Также завод производит изделия для нефтегазового комплекса, дорожного, гражданского и промышленного строительства.
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