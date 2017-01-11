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Березовский завод строительных конструкций может быть признан банкротом

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ЗАО «Березовский завод строительных конструкций» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 9 января 2017 года. Заявителем по делу выступает межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области, сумма исковых требований пока не уточняется.



Следует отметить, что в декабре 2016 года с требованием банкротства ЗАО «Березовский завод строительных конструкций» в суд обращалось ООО ТК «Логистические решения». Однако впоследствии организация отозвала иск.



Напомним, Березовский завод строительных конструкций с 1944 года занимается выпуском железобетонных изделий. Спецификой предприятия является изготовление продукции для электроэнергетического строительства. Также завод производит изделия для нефтегазового комплекса, дорожного, гражданского и промышленного строительства.

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