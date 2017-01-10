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В Свердловской области в 2016 году выявлено почти 14,5 тыс. пьяных водителей

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2017. В Свердловской области в 2016 году было выявлено почти 14,5 тыс. фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями. Еще 3 тыс. 266 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по региону.



Почти 2,5 тыс. нетрезвых водителей были остановлены повторно в течение года, за что предусмотрена уже уголовная ответственность статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». По 60% материалов судами уже вынесены решения, чаще всего это лишение права управления и обязательные работы.



В 2016 году нетрезвыми водителями совершено 324 ДТП, в которых погибли 130 человек и 438 получили травмы. В 2015 году в 393 ДТП, спровоцированных пьяными, погибли 118 человек и еще 558 получили травмы различной степени тяжести.



«При общем снижении отмечается рост тяжести последствий — отношение количества погибших в ДТП к общему числу пострадавших. В 2015 году этот показатель составил 17,5, а в 2016 году он вырос до 22,9», — говорится в сообщении.



Помимо нарушений Правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, сотрудниками ГИБДД выявлялись и такие грубые нарушения, как управление без прав (почти 12 тыс. нарушений) и лицами, лишенными права управления (почти 3 тыс. нарушений), добавляет пресс-служба.

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