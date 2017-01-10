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Замглавы МУГИСО Самбурский вновь временно отстранен от должности

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2017. Первый заместитель главы министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Александр Самбурский вновь отстранен от должности на время проведения служебной проверки. Данную информацию УрБК подтвердили в МУГИСО.



Напомним, что в ноябре 2016 года, будучи исполняющим обязанности замглавы МУГИСО, А. Самбурский уже отстранялся от работы на время проведения служебной проверки, которая продлилась 30 дней.



Кроме того, бывший руководитель МУГИСО Алексей Пьянков был заключен под стражу 28 апреля 2016 года по решению Ленинского районного суда Екатеринбурга. Чиновнику предъявлено обвинение в получении взятки на сумму 31,5 млн руб. при подготовке инфраструктуры Екатеринбурга к ЧМ-2018. В июне суд освободил министра из СИЗО, изменив ему меру пресечения на домашний арест. 24 октября было удовлетворено ходатайство защиты А. Пьянкова о его освобождении под залог в сумме 2 млн руб.



Решением губернатора Свердловской области на должность и.о. главы МУГИСО в начале ноября был назначен вице-губернатор Сергей Зырянов, после того как А. Пьянков отказался возглавить ведомство до окончания расследования в отношении него.



Также директор департамента рекламы МУГИСО Игорь Разунин подозревается в получении взятки. По данным следствия, И. Разунин через посредника получил взятку в крупном размере от лица, занимающегося предпринимательской деятельностью в сфере размещения наружной рекламы на территории Екатеринбурга.



24 декабря 2016 года Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил И. Разунина под домашний арест. А 28 декабря следственные органы возбудили еще одно уголовное дело в отношении И. Разунина по факту получения им взяток в крупном размере от предпринимателей, работающих в сфере наружной рекламы.

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