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Выездной туризм из РФ в новогодние праздники вырос на 10%

УрБК, Москва, 10.01.2017. Число выездных туристов из России на новогодних праздниках выросло на 10% в сравнении с прошлым сезоном 2015-2016 годов. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью телеканалу «Россия 24».



Самыми популярными направлениями для российских туристов стали Таиланд, Вьетнам и Доминиканская Республика.



«Дальше с большим отрывом пользовалась спросом экскурсионная и горнолыжная Европа», — добавила директор АТОР.



Ранее М. Ломидзе сообщила, что российский выездной туристический поток в январе — ноябре 2016 года сократился на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

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