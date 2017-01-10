Новости дня

Суд оставил Алексея Улюкаева под домашним арестом

УрБК, Москва, 10.01.2017. Басманный суд Москвы оставил экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере 2 млн долл. США, под домашним арестом. Об этом сообщает «Прайм».



«Ходатайство следователя о продлении меры пресечения удовлетворить», — огласила решение судья Елена Ленская.



В ночь 15 ноября 2016 года Следственный комитет сообщил, что А. Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 млн долл. США за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти», законность самой сделки при этом не оспаривается.



Суд отправил А. Улюкаева под домашний арест до 15 января. Позднее президент РФ освободил его от должности в связи с утратой доверия.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: