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«Уральские авиалинии» открывают рейс Челябинск — Сочи — Минеральные Воды

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый рейс из Челябинска в Минеральные Воды с посадкой в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



«Теперь у жителей Челябинска есть уникальная возможность путешествовать с «Уральскими авиалиниями» в Минеральные Воды. С 10 февраля 2017 года пассажиры смогут оценить удобное расписание регулярного рейса, который будет выполняться по пятницам в 8.30 (из Челябинска)», — рассказали в пресс-службе.



Авиакомпания предлагает пассажирам билеты по специальным ценам (включая все сборы): Челябинск — Минеральные Воды от 6 тыс. 900 руб; Челябинск — Сочи от 6 тыс. 900 руб; Сочи — Минеральные Воды от 4 тыс. 250 руб.



Билеты доступны на сайте авиакомпании, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центре или в любой авиакассе.



«Февраль и март считаются лучшими месяцами для горнолыжного отдыха в Сочи. Поэтому не упустите возможность посетить курорты мирового уровня в самый разгар сезона. Среди них «Роза Хутор», «Альпика Сервис», «Газпром» и другие. А можно выбрать направление из Челябинска до Минеральных Вод и отдохнуть в знаменитых здравницах, которые предлагают множество услуг для релаксации и восстановления здоровья», — отмечают в пресс-службе.

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