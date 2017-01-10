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В Екатеринбурге суд взыскал с госслужащей 1,1 млн рублей незаконных доходов

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2017. Прокуратура Свердловской области выявила нарушение антикоррупционного законодательства в Управлении Федеральной миграционной службы России по Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В ходе надзорных мероприятий, проведенных в мае 2016 года, установлено, что референт государственной гражданской службы управления представила справку за 2014 год о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. При ее проверке выяснилось, что госслужащая по договору купли-продажи в декабре 2014 года приобрела квартиру стоимостью свыше 1,7 млн руб. При этом она в кредитной организации оформила ипотеку на 630 тыс. руб., пояснив, что оставшуюся сумму ей предоставили родители.



Между тем установлено, что стоимость квартиры существенно (более, чем в 3 раза) превышает совокупный доход госслужащей за 3 года, предшествующие совершению сделки.



В ходе проверочных мероприятий законность получения доходов, за счет которых приобретена недвижимость, не подтверждена. Доводы гражданки о предоставлении оставшейся суммы в размере 1 млн 150 тыс. руб. родителями-пенсионерами не подтвердились.



Комиссия УФМС России по Свердловской области по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов пришла к выводу о несоответствии расходов доходам служащей.



В связи с этим прокуратура направила в Ленинский районный суд Екатеринбурга исковое заявление с требованием обратить в доход государства денежные средства в размере 1 млн 150 тыс. руб., законность происхождения которых не подтверждена. Суд отказал в удовлетворении иска.



Однако 9 января 2017 года Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда отменила решение районного суда и вынесла новое решение об удовлетворении исковых требований прокурора. Со служащей, ныне занимающей должность ведущего специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции ОП № 3 УМВД России по Екатеринбургу, взыскано 1 млн 150 тыс. руб. в доход Российской Федерации. Судебный акт вступил в законную силу.

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