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Житель Полевского осужден за получение пенсии сразу в нескольких регионах страны

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2017. Житель Полевского осужден за получение пенсии сразу в нескольких регионах страны на протяжении нескольких лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«Прокурорская проверка показала, что мужчина в июле 2007 года обратился в Главное управление — управление Пенсионного Фонда России в Полевском за назначением пенсии по старости. При этом мужчина умышленно скрыл факт назначения ему в марте 2006 года и получения трудовой пенсии по старости (вплоть до 31 июля 2009 года) в городе Радужный Ханты-Мансийского автономного округа, а также получения в связи со сменой места жительства пенсии по старости с 1 августа 2009 года в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа», — сказано в сообщении.



В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере».



В ходе расследования выяснилось, что мужчина в течение 10 лет, начиная с августа 2006 года, получал пенсию также в Краснодарском крае, которая впоследствии была переведена в Северобайкальск Республики Бурятия. Данные выплаты прекращены только в августе 2016 года. Материалы по данному факту выделены в отдельное производство и направлены в следственные органы Краснодарского края для дачи уголовно-правовой оценки.



Приговором Полевского городского суда мужчина признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.



Кроме того, по результатам надзорных мероприятий прокуратура направила в Полевской городской суд исковое заявление о взыскании в интересах Российской Федерации с жителя Полевского излишних сумм страховой пенсии в размере свыше 746 тыс. руб. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.

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