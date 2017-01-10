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АСВ выплатило вкладчикам Татфондбанка 80,3% страхового возмещения
10 январь 2017 (14:17)
УрБК, Москва, 10.01.2017. По состоянию на 9 января 2017 года 116 тыс. вкладчиков ПАО «Татфондбанк» получили выплату страхового возмещения по вкладам. Об этом говорится в сообщении государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
Всего выплачено 43,2 млрд руб. или 80,3% страховой ответственности АСВ. Выплаты начались с 26 декабря 2016 года.
Выплата страхового возмещения вкладчикам банка производится через ПАО «Сбербанк», ВТБ 24 (ПАО), АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «АК БАРС» БАНК, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов.
Напомним, 15 декабря 2016 года стало известно о решении Банка России ввести временную администрацию в Татфондбанке. Кроме того, Центробанк России на три месяца запретил удовлетворение требований кредиторов банка. Мораторий введен в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в установленные сроки.
Всего выплачено 43,2 млрд руб. или 80,3% страховой ответственности АСВ. Выплаты начались с 26 декабря 2016 года.
Выплата страхового возмещения вкладчикам банка производится через ПАО «Сбербанк», ВТБ 24 (ПАО), АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «АК БАРС» БАНК, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов.
Напомним, 15 декабря 2016 года стало известно о решении Банка России ввести временную администрацию в Татфондбанке. Кроме того, Центробанк России на три месяца запретил удовлетворение требований кредиторов банка. Мораторий введен в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в установленные сроки.
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