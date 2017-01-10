Екатеринбуржцев будут штрафовать за изменение фасадов

В скором времени у каждого дома в Екатеринбурге должен появиться паспорт фасадов, который запретит любое самовольное изменение облика здания. В начале января глава горадминистрации Александр Якоб подписал постановление «Об утверждении требований к содержанию отдельных конструктивных элементов фасадов, к дополнительному оборудованию, дополнительным элементам и устройствам, размещаемым на фасадах зданий, строений, сооружений». По мнению городских чиновников, принятие нового документа позволит существенно улучшить внешний облик Екатеринбурга. Однако существуют серьезные опасения, что нововведения негативно отразятся на рынке стрит-ритейла и вторичного жилья.Ранее в Екатеринбурге не существовало механизма, ограничивающего горожан в их желании изменить фасад зданий. Поэтому самопроизвольные изменения внешнего вида дома стали достаточно распространенным явлениям. Среди типичных нежелательных вещей — разномастное остекление лоджий, разные окна, блоки кондиционеров, наружная реклама, которая разрушает облик фасадов.Согласно нововведениям, которые приняла администрация города, отныне балконы зданий запрещено покрывать тонированной пленкой или другими материалами остекления, не предусмотренными изначальным проектом. Нельзя изменять формы и размеры балконов, их остекление, если это противоречит изначальному архитектурному облику здания.Также новые правила запрещают крепить антенны и размещать кондиционеры в оконных и дверных проемах, если блоки выступают за плоскость фасада и при этом не имеют маскирующих ограждений. Кроме того, нововведения ограничивают екатеринбуржцев в праве красить здания частично или полностью краской, не соответствующей изначальным цветовым решениям дома.За нарушения горожан будут штрафовать квартальные. Однако это станет возможным только после того, как здание получит паспорт фасадов. В первую очередь данный документ разработают для объектов, которые попадают в гостевые маршруты к ЧМ-2018, а также для домов, где проводится капитальный ремонт. Все остальные получат паспорт до 2025 года.Все это может косвенно отразиться на рынке вторичного жилья. Не исключено, что некоторые покупатели будут переориентироваться в сегмент новостроек, опасаясь, что им придется вкладывать деньги в «перестройку» фасада в соответствии с новыми требованиями (к примеру, демонтировать кондиционер, переделывать балкон). На следующий день после совершения сделки к ним может придти квартальный и выписать штраф за самопроизвольные изменения, которые сделал старый собственник.«Мне кажется, заставлять жителей города демонтировать балконы или менять их остекление — мягко говоря, спорное решение. Это вызовет негативную реакцию у населения. Если какая-нибудь 80-летняя бабушка, которая проживает в «хрущевке» оранжевого цвета, установила белый пластиковый балкон, то сейчас ее заставят его заменить? Кто все это будет оплачивать? Тем более у нас часто бывает холодная и дождливая погода», — заявил представитель агентства недвижимости «Недвижимость-К» Михаил Чемякин.Нововведения предусматривают масштабные изменения для предпринимателей, которые осуществляют коммерческую деятельность на первом этаже жилых зданий (стрит-ритейл).В частности, им запретили размещать вывески, в конструкции которых используется баннерная ткань, без внутренней подсветки или с внешней подсветкой софитами; в виде светового короба или с использованием электронных носителей (бегущей строкой, например). Отныне плакаты должны соответствовать единой системе фасада. Они не могут перекрывать оконные и дверные проемы, витрины, наименования улиц и нумерацию домов.При отделке фасадов предпринимателям запретили использовать сайдинг, профилированный металлический лист, асбестоцементные листы, самоклеящуюся пленку, баннерную ткань. Видеокамеры наружного наблюдения, согласно нововведениям, не должны находиться на колоннах, фронтонах, карнизах, пилястрах, порталах, козырьках, на цоколях балконов. Терминалы и банкоматы должны быть встроенными и не нарушать архитектурный облик здания. Запрещено размещать кондиционеры на поверхности главных фасадов, над тротуарами без привязки к архитектурному решению здания, строения, сооружения и единой системе осей. Входные группы не должны быть выше 1,2 метров от земли, должны иметь лестницы и пандусы, а также быть объединены в одном решении, имеющем конструктивное, стилевое и цветовое единство.Очевидно, что значительная доля стрит-ритейла не соответствует новым требованиям. Предпринимателям придется вложить большие деньги в изменение фасада здания. Учитывая сложную ситуацию на рынке, это может стать причиной снижения рентабельности и полного сворачивания бизнеса.Между тем представители администрации города не видят серьезных негативных последствий для физических и юридических лиц.«Мы создали общую систему ограничений. Однако никто не говорит, что внутри нее невозможна свобода самовыражения. Просто нужно соблюдать определенные общие для всех правила», — заявил главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев.Однако далеко не все эксперты согласны с точкой зрения городских властей. Некоторые наблюдатели опасаются, что нововведения создадут серьезные трудности для населения и предпринимателей. По их мнению, любые государственные инициативы в этой сфере должны быть взвешенными и обдуманными, чтобы избежать массовых протестных настроений.