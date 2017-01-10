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РАД получил право организации торгов в сфере госзакупок
10 январь 2017 (13:25)
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2017. Электронная площадка Российского аукционного дома (РАД) аккредитована для проведения аукционов в рамках 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Соответствующее распоряжение (№2933-р) правительства РФ было подписано 31 декабря 2016 года, говорится на сайте РАД.
Согласно предложению Минэкономразвития РФ для проведения аукциона в соответствии с 44-ФЗ были выбраны электронные площадки, ранее прошедшие отбор для организации продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме в соответствии с распоряжением правительства РФ от 4 декабря 2015 г. № 2488-р.
Таким образом, с 31 декабря 2016 года заказчики в рамках закона № 44-ФЗ о контрактной системе вправе проводить электронные аукционы, в том числе на площадке Lot-online, принадлежащей РАД.
Согласно предложению Минэкономразвития РФ для проведения аукциона в соответствии с 44-ФЗ были выбраны электронные площадки, ранее прошедшие отбор для организации продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме в соответствии с распоряжением правительства РФ от 4 декабря 2015 г. № 2488-р.
Таким образом, с 31 декабря 2016 года заказчики в рамках закона № 44-ФЗ о контрактной системе вправе проводить электронные аукционы, в том числе на площадке Lot-online, принадлежащей РАД.
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