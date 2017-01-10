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Хэтчбек Audi A1 ушел с российского рынка

УрБК, Москва, 10.01.2017. Компания Audi в конце 2016 года завершила продажи компактных хэтчбеков A1 на российском рынке. Об этом сообщает портал Wroom.ru.



Трехдверный хэтчбек Audi A1 выпускается с 2010 года, позднее на конвейер встала пятидверная версия Sportback. В Россию поставлялись машины с бензиновыми турбомоторами объемом 1,2, 1,4 и 1,8 литра, последние экземпляры продавались по цене от 1 млн 240 тыс. руб.



За первые десять месяцев 2016 года российские дилеры Audi продали 270 пятидверных хэтчбеков A1 Sportback (поставки трехдверок завершились еще в 2014 году). Прежде спрос на машины был гораздо выше: например, в 2013 году модель разошлась тиражом 1 тыс. 357 экземпляров.

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