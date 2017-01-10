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В Екатеринбурге полиция разыскивает двух неизвестных, ограбивших ломбард «Золотой берег»

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2017. В Екатеринбурге двое неизвестных молодых людей ограбили ломбард «Золотой берег» в Железнодорожном районе. По данным правоохранительных органов, сумма украденных золотых ювелирных украшений составляет около 1 млн руб.



Во время ограбления неизвестные скрывали лица медицинскими масками. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, продавцу налетчики брызнули в лицо из газового баллончика, а в охранника несколько раз выстрелили предположительно из травматического оружия. После этого злоумышленники побросали украшения в сумку и скрылись.



«Ранение оказалось крайне серьезным, мужчину доставили в медицинское учреждение, где в оперативном порядке прооперировали. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить мужчине жизнь, на данный момент он находится в коме», — прокомментировал В. Горелых.



По данному факту следственные органы полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Вооруженный разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.



Как сообщили в УМВД России по Екатеринбургу, сотрудники полиции изучают изъятые на месте преступления вещественные доказательства, в том числе записи видеокамер.



Согласно ориентировке правоохранительных органов, оба грабителя — молодые люди 20-30 лет славянской внешности, ростом около 170 см. Один из них был одет в черно-красную куртку с надписью Adidas на спине, второй — куртку «Аляска» с капюшоном темно-синего цвета и светоотражающей полосой на груди. Всех располагающих информацией о личностях или местонахождении разыскиваемых полицейские призывают обратиться в правоохранительные органы.

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