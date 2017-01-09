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Таможенники РФ за девять месяцев выявили контрафакт на 6,9 млрд рублей

УрБК, Москва, 09.01.2017. Таможенные органы России за девять месяцев 2016 года выявили 19,3 млн единиц контрафактной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ФТС.



В результате проведенной таможенными органами работы предотвращен ущерб правообладателям объектов интеллектуальной собственности на сумму 6,9 млрд руб.



По фактам нарушений прав интеллектуальной собственности таможенные органы возбудили 732 дела об административных правонарушениях. Из них 705 административных дел — по статье 14.10 КоАП России «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)», 27 дел — по части 1 статьи 7.12 КоАП России «Нарушение авторских и смежных прав».



По состоянию на 1 декабря 2016 года, в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности зарегистрировано 4 тыс. 269 объектов.

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