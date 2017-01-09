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Возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам компании «Заречный» в Асбесте

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2016. В Асбесте возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам ООО «Заречный». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



ООО «Заречный» занимается выпуском кирпичей и черепицы. По данным надзорного органа, с августа по ноябрь 2016 года предприятие задолжало 65 работникам свыше 982 тыс. руб. При этом в сентябре прокуратуре уже приходилось вмешаться, чтобы ООО «Заречный» погасило задолженность перед 183 работниками, которая за май-июль 2016 года превысила 8,1 млн руб.



В ходе предыдущей проверки в отношении предприятия и его директора было возбуждено административное дело по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».



Учитывая, что руководство предприятия повторно допустило нарушение трудовых прав граждан, в это раз прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки по факту невыплаты заработной платы работникам кирпичного завода. По материалам прокуратуры следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

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